Ole Slot har haft roret i 27 år - de fleste er hurtigt væk

- Det er et drømmejob for mig, men jeg ved også godt, at jeg ikke har det for evigt. Byrådet skiftes jo ud hvert fjerde år, og så er der måske ikke længere et godt samspil. Der kan også ske fejl i en kommune, som tvinger en direktør til at gå. Og udover at være et meget spændende job, så slider det også at være kommunaldirektør, siger Merete Dissing.



Krydser kommunegrænser

Derudover er der en generel tendens på arbejdsmarkedet til, at man ikke er ansat i livstids-stillinger. Det ser man også i kommunalt regi, siger Niels Opstrup.