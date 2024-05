Spændt tværs over skovstien: Angelica fandt en fiskesnøre i hovedhøjde

Heidi Eskerod fik forleden en chokerende nyhed.

Hendes 11-årige datter Angelica Eskerod var sammen med sin ven, Jordan Kristensen, i skoven nord for Hovedgård, hvor de trak deres cykler, da de gjorde et mærkværdigt fund.

Hængende mellem to træer på tværs af en skovsti, så de noget, der glimtede i solens stråler.

- Det lignede spindelvæv, som glimtede, så vi gik derhen, fordi vi syntes, det var underligt, siger Angelica Eskerod til TV2 Østjylland.

Knivskarp sodavandsdåse

Venneparret gik derfor hen til den næsten usynlige "spindelvæv", hvor de kunne se, at det ikke var en edderkops værk.

Det var derimod en gennemsigtig fiskesnøre, som var spændt fast i hovedhøjde mellem to træer på tværs af skovstien.

Herefter gik de to elever fra 5. klasse hen til en nærliggende skraldespand for at finde noget, de kunne skære snøren over med.

- Vi blev nervøse på andres vegne, hvis de nu ikke nåede at se den, siger Angelica Eskerod.

I skraldespanden fandt de en sodavandsdåse, som de brugte til at skære snøren over med.

Heidi Eskerod fortæller, at stisystemet, hvor snøren var spændt op, er populært blandt cyklister og løbere, som vil have svært ved at se fiskesnøren i farten. Derudover skal den kommende byfest også afholdes i skoven i slutningen af maj.