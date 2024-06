Skoleelever planter mikroskov

Eleverne går i 6.klasse og kommer fra tre forskellige skoler i Haderslev Kommune, og de har haft mulighed for at komme helt tæt på naturen.

- Vi har plantet forskellige træer og buske, fortæller Silas, der går i 6. klasse.

Hvad er det bedste ved i dag?

- Det er nok at være med til at plante en skov og vide, at man også er en del af denne her skov, siger Silas.

Dagens plantning er sat i værk af 2030skov og får støtte af Sunset Boulevard og Haderslev Kommune. 2030skovs mål er plante 2030 lommeskove rundet om i Danmark inden 2030.

- Det kan godt være, at det ikke bliver 100 procent perfekt, når børnene gør det. Men det er vigtigt, at de får noget jord under neglene og under skoene, og det er i virkeligheden det, der er den vigtigste ved læring, siger Benjamin Eg, der er forperson og skovkonsulent i 2030skov.