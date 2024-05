Forsker kalder folkeskoletal "alarmerende"

Dertil kommer problemstillinger som mangel på uddannede lærere - og at børn fra ressourcestærke familier flytter til privatskoler.

- Det er bekymrende, at folkeskolen oplever så mange udfordringer. Der er mange faktorer, hvor folkeskolen oplever udfordringer, og det understreger bare, at det går den forkerte retning for folkeskolen helt generelt. Det stiller store krav til, at politikerne på landsplan og i kommunerne tager tyren ved hornene, siger han.

Kommunerne skal løfte deres ansvar

Udfordringerne er komplekse og kan variere fra kommune til kommune. Det er også et billede, som gør sig gældende i Syd- og Sønderjylland.

- Det er klart, at Syd- og Sønderjylland ikke er fyldt med ressourcesvage familier, så der er helt klart andre faktorer i spil i de enkelte kommuner. Derfor er det også vigtigt, at det er kommunalt, at problemerne identificeres og løses, siger Andreas Rasch-Christensen.