Sidste år blev der sendt 16 flyveklare storke på vingerne fra reder i Danmark.

Det er endnu for tidligt at spå om, hvor mange unger det bliver til i år.

Men det store billede er, at storken er tilbage i det danske landskab, og den er kommet for at blive, lyder det fra Jesper Leegaard.

- Der er ingen tvivl om, at storkebestanden i Danmark på lang sigt vil stige. Men det er ikke sikkert, vi ser nye rekorder hvert år. Der vil komme nogle dyk, sådan som vi også ser det i år, siger han.