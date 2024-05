Bar i landets tryggeste kommune har særlig aftale

Fanø i Vesterhavet er, sammen med Læsø i Kattegat, de tryggeste kommuner i landet. Det er i hvert fald det, som borgerne siger, når man spørger dem - og det har Det kriminalpræventive Råd gjort.

På begge øer siger 96 procent af indbyggerne, at de er trygge. Til sammenligning føler 88 procent sig trygge på landsplan, og i Fanøs nabokommune Esbjerg er det 86 procent.

Tryghed og kriminalitet

- Selvom der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem tryghed og omfanget af kriminalitet, så er den objektive risiko for at blive udsat for kriminalitet på Fanø mindre. Det er en af forklaringer, fortæller Tine Fuglsang, der er analytiker ved Det kriminalpræventive råd.

- Det er flere år siden, at der har været noget, for de kan ikke slippe væk, fortæller Gitte Christiansen fra Fanø.

Rikke Rachlitz har overtaget Hjørnekroen sammen med sin søster. Og Hjørnekroen er fritaget for at have en dørmand.

- Det er en meget speciel aftale, og den forhenværende ejer arbejdede hårdt for at få den. Det er fordi politiet ved, at der ikke sker noget, fortæller Rikke Rachlitz.