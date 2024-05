- Han har begået en stor bedrift, som kan påvirke positivt og inspirere andre, og plejeprogrammet kan vise sig at blive banebrydende for indsatsen for en bedre biodiversitet i lignende områder, skriver Andel om vinderen fra Grindsted.



Kragelund er et moseområdet på 100 hektar, der er genskabt som hedemosenatur med helårsgræsning for vandbøfler, ungarske uldsvin og vilde ponyer. Området vrimler også med sjældne planter og sommerfugle.

- Det haster virkelig meget med den grønne omstilling. Det handler om at arbejde for noget, der er større end os selv. Det er ikke afgørende, hvem der kommer først med de gode tiltag, udtaler klimaforkæmperen.