Drømme og idéer fylder i landsby - nu hjælper teater med at gøre dem til virkelighed

Lad os lige starte med at slå ordet 'teater' op i Den Danske Ordbog:

"Kunstart, der beskæftiger sig med at opføre, instruere eller spille skuespil m.m. for et publikum."

De fleste ville formentlig give ordbogen ret i, at et teater handler om at opføre et skuespil, men hos Teater Jævn er de derudover også gået i gang med at sætte skub i udviklingen i landdistrikterne i Hedensted Kommune.

- Det har været super spændende indtil videre. Arbejdet har været sjovt og givende, og vi er blevet mødt af en masse entusiasme, men også en hel masse forvirring over, hvorfor der skal være kunst med, siger Gitte Villadsen, kunstnerisk producent i Teater Jævn.