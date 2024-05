Småbørnsforældre i landsby bekymrede for deres børns pasning

Nem løsning

Løsningen ligger ellers lige for, mener både Ann-Kathrine Villum Terp Thomsen og Karen Lodskou Sørensen, der begge har børn i Sig.

- Der er cirka 30 børn i børnehaven, men der er plads til omkring 70 børn. Så det er en oplagt mulighed for at gøre børnehaven til en integreret institution, siger Karen Lodskou Sørensen og fortsætter:

- Jeg forstår ikke, at politikerne beslutter det. Det handler nok om økonomi, fordi det er dyrere at drive en vuggestue end at have dagplejepasning, men når vi nu ikke kan få dagplejere, hvad så?

Bosætning i fare

Men det handler ikke kun om pressede forældre, men også om landsbyernes fremtid. Landsbyer som Sig. Det gælder om at kunne få nye familier til at flytte til landsbyen for hele tiden at holde den ung.

- Vi prøver at tiltrække tilflyttere, men når man som børnefamilie skal vælge et sted at bo, så kigger man også efter om der er pasningsmuligheder. Det kan være en stor dealbreaker for mange, siger Karen Lodskou Sørensen.