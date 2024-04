Konfirmander holder fast i gammel tradition

I Hedensted Kirke skal ni unge mennesker konfirmeres i dag. De resterende 35 konfirmander på årgangen har flyttet deres konfirmation til på søndag, da helligdagen blev afskaffet.



- Jeg har ikke tænkt så meget over det. Det er mest på grund af det praktiske, at vi holder det i dag, fortæller Amalie.



Det var også de praktiske forhold, der bekymrede dagens sognepræst mest, da hun hørte om afskaffelsen af den ellers hellige dag.

- Jeg tænkte, “åh nej, sikke et praktisk rod.” Store bededag har altid været et synonym med konfirmation, og mange familier har booket og forberedt sig lang tid i forvejen. Så det var mest det praktiske, som jeg blev bekymret for, siger sognepræst Helene Hay.