Fra 0. klasse: Alle skal Deutsch sprechen

Siden 2015 har flere skoler i Sønderjylland som et forsøg undervist elever helt ned til 0. klasse i tysk. Det har været så stor en succes, at de nu gør det til en fast del af skolegangen.

I Sønderjylland er tysk et nabosprog, ikke et fremmedsprog. Det har de fire kommuner – Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev – i forskellig grad forsøgt at skabe en forståelse for hos de mindste i kommunernes skoler.

- Tyskland er vores nærmeste nabo, Danmark og Tyskland er nært forbundne både sprogligt og kulturelt - det er denne forbundenhed, vi gerne har villet understrege," siger næstformand for Børn og Skoleudvalget, Allan Skjøth, i en pressemeddelelse.

Fra projekt til fast led på skolerne

Med projektet ’Tidlig Tysk’, som har været støttet af A.P. Møller Fonden, har skoler i kommunerne allerede startet tyskundervisningen i 0. eller 3. klasse i modsætning til normalen i resten af de danske skoler - nemlig fra 5. klasse.

Nu bliver den tidlige tyskundervisning en del af den daglige rutine. Håbet er, at man ved at lære børn i en alder af seks år de tyske gloser, vil styrke erhverv og kultur ved den dansk-tyske grænse ved hjælp af en øget sprogforståelse.

Her tilbydes tidlig tysk Tønder: Start fra skoleåret 2015-2016 med undervisning fra 0. klasse

Aabenraa: Start fra skoleåret 2015-2016 med undervisning fra 3. klasse

Sønderborg: Start fra skoleåret 2016-2017 med undervisning fra 0. klasse

Haderslev: Enkelte skoler er gået ind i projektet

For elevernes vedkommende skal de blive mere trygge ved sproget, og målet er, at de skal opnå samme karakterer i tysk som i engelsk.

Tirsdag den 2. oktober afholdes der konference om projektet, hvor Tønder, Aabenraa og Sønderborg Kommune skal dele erfaringer fra projekttiden.