Borgmester overrasker med forslag: Als-Fyn bro kan betales af bilisterne på Storebælt

Sønderborgs borgmester er blevet upopulær på Fyn. Han foreslår, at indtægterne fra Storebælt fortsat kan bruges til at bygge veje og broer i Danmark.

Borgmester Erik Lauritzen (A) fra Sønderborg Kommune kom torsdag aften frem med et forslag til, hvordan man betaler for en kommende Als-Fyn bro. Han mener, at den egentligt skal betales over skatten.

- Men det er et fy-ord at det skal betales over skatten, siger Erik Lauritzen.

Så borgmesteren foreslår derfor, at man fortsætter med at bruge indtægterne fra Storebælt til infrastrukturprojekter i Danmark. Han mener ikke, der er grund til at afvikle dén afgift, som han siger til TV SYD.

- Vi har mange projekter, vi burde gå i gang med i Danmark. Men da vi ikke vil sætte skatten op i Danmark, og hvis ikke brugerbetalingen skal være for høj, så kan pengene komme fra Storebælt.

Broen vil koste 20 milliarder kroner og blive 11 kilometer lang. Ifølge TV2/Fyn viser en COWI rapport, at brugerbetaling ikke er nok for at få betalt en Als-Fyn bro. Erik Lauritzen er overbevist om, at de afledte effekter af en bro vil være en kanongod forretning. Derfor skal staten betale.

Sønderborgs borgmester ved godt det er en upopulær holdning i kommunerne omkring Storebælt. Derfor mener han, at der skal findes løsninger, så pendlere ikke vil opleve Storebælt som en barriere i Danmark.

Det skal være gratis over Storebælt

På Fyn har bla. borgmestrene kæmpet for at få afskaffet brugerbetalingen på Storebæltsforbindelsen.

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), er noget overrasket over, at der nu bringes nye finansieringsforslag af en Als-Fyn-bro op i luften.

I tirsdags var han til møde i Borgmesterforum i Odense, som tæller de ti fynske kommuner, og her besluttede borgmestrene i enighed, at de først vil tage stilling til, om Als-Fyn-projektet skal højere op på den fælles liste over vigtige infrastrukturprojekter efter det kommende folketingsvalg.

- Men hvis det er den slags modeller for finansiering, som skal realisere Als-Fyn, bliver det ikke med min opbakning. Den kanin, som Sønderborgs borgmester trak op af hatten i aftes (torsdag aften, red.), skal puttes ned i hatten igen. Vi har arbejdet i mange år på at få taksterne ned på Storebælt, og nu går det den rigtige vej. Men taksterne skal endnu længere ned, og Storebæltsbroen skal bestemt ikke være malkemaskine for andre vejprojekter, heller ikke en bro til Als, siger Kenneth Muhs til TV2/Fyn.

Staten skal betale for udvikling i Syddanmark

En af de stærkeste fortalere for broen er bestyrelsesformanden for Danfoss, Jørgen Mads Clausen. Han mener det er en samfundsopgave at finansiere broen.

- Det er ikke en firmaopgave – det er en samfundsopgave. Det her projekt skal ses som en udvikling af Syddanmark.

Han mener, at broen vil give et overskud på 20 milliarder kroner og gøre det nemmere at flytte arbejdskraft mellem landsdelene.

