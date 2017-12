DFDS lukker godsterminal: 67 står til fyring

Rederiet DFDS lukker sin havneterminal i Esbjerg med øjeblikkelig virkning. Dermed bliver 67 ansatte opsagt.

DFDS medarbejdere på Esbjerg Havn skal finde nyt arbejde. Rederiet DFDS lukker deres terminal og bliver i stedet kunde hos Blue Water.

Læs også Lukning af DFDS-terminal udløser konflikt på Esbjerg Havn

- Med færre, men større skibe, lukningen af passagertrafikken og ændring af godstype, er DFDS’ terminal i Esbjerg ikke længere konkurrencedygtig, skriver rederiet i en pressemeddelelse.

Lukning af DFDS-terminalen forventes at medføre afskedigelse af samtlige DFDS-terminalens 67 medarbejdere i driften og på kontoret.

- Det er vi kede af, især da mange har været hos os i mange år. Men udviklingen har fjernet grundlaget for drift af egen terminal. Vi bliver ganske enkelt bedre rustet til at udvikle og fremtidsrette vores kundeservice ved at gå over til en ekstern terminal, siger Lars Hoffmann.