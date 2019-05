Festival: Jelling klar til invasion af 35.000 deltagere

Jelling Musikfestival begynder onsdag. Danske Christopher åbner ballet, der slutter med ZZ Top lørdag aften.

Danmarks tredjestørste festival begynder i dag. Musikken spiller fra i eftermiddag og fire dage frem. Efter 124 optrædener af ca. 90 danske og internationale kunstnere runder amerikanske ZZ Top den 31. festival i Jelling af ved midnatstid.

Inden da har de 35.000 deltagere indtaget store mængder fadøl og musik.

Lokale musikere og verdensstjerner

På den musikalske front kan festivaldeltagerne se frem til et omfattende program, hvor mange genrer er dækket ind, og der både er lokale bands og flere hovednavne fra udlandet.

Nogle af de mest prominent kunstnere på årets festival er blandt andet ”Shotgun”-stjernen George Ezra, rock-legenderne ZZ Top, danske Nephew og pop-charmøren Christopher.

Derudover kan det også nævnes at The Pretenders, TV2, Gnags og nogle af ”de faste”, blandt andre Nik & Jay og Lars Lilholt Band, skal være med til at sikre, at festivalgængerne får nogle gode musikalske oplevelser.

Hvis man kigger nærmere på programmet, så kan man også se, at blandt andre lokale Malte Ebert, Jacob Dinesen fra Tønder og Rosegold, der bor i Kolding, kigger forbi festivalen. Derudover spiller også Peter Ebberfeldt og Kenneth Dupont, begge fra Vejle, mens Rasmus Bjerg fra Kolding giver den som John Mogensen. Der bliver altså nok at danse til fra de i alt fem scener på festivalen.

Kontantfri fremtid for festival

Ud over musikken er der jo også hele festivalbyen at orientere sig mod.

Ligesom i resten af samfundet går festivalen også en kontantfri fremtid i møde. Faktisk er det nu muligt at komme igennem alle dage uden pengesedler og mønter i lommerne.

Ligesom eksempelvis et rejsekort udbyder festivalen et kontantkort eller et armbånd, som man kan betale med alle steder. Kortet eller armbåndet fyldes op med penge via mobilepay, kontanter eller dankort to steder på pladsen.

I alle boder og barer kan der dog stadig betales med kontanter eller almindelige kreditkort.

Alle rydder op efter sig selv

Arrangørerne bag festivalen arbejder hvert år på at blive mere ansvarlige, når det handler om affald og sortering.

Ude på campen er der i år stillet 700 affaldsposer op i stativer, og de afløser de 400 affaldsposer på hegnet de tidligere år. Heri kan deltagerne sortere i dåser, glas og restaffald. Efter festivalen køres store containere så ind på campen, så gæsterne kan rydde op efter sig selv.

Er man mere til fred, ro og renlighed laves der i år et nyt campområde, der hedder Ren & Rolig.

Her er der hverken larmende fester eller soundboxes. Her kan gæsterne forvente ro mellem midnat og kl. 8 næste morgen. Samtidig forventes gæsterne at holde campen ren.

Du kan se mere til de forskellige camps og programmet på Jelling Musikfestivals hjemmeside. TV SYD er til stede på festivalen fra onsdag til søndag og bringer løbende både video og tekst fra festivalen.