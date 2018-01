Gymnasieelever blokerede hoveddøren for lærerne

De godt 1.400 elever på Rosborg Gymnasium i Vejle demonstrerede onsdag morgen mod regeringens besparelser på uddannelsesområdet.

Eleverne på Rosborg Gymnasium havde onsdag morgen stillet sig op foran indgangen til gymnasiet med bannere, der sagde "Mindre skæring - mere læring" og Nej tak til besparelser". Eleverne er utilfredse med regeringens besparelser i finansloven for 2018, hvor også gymnasier skal spare to pct. årligt ligesom alle andre statslige institutioner skal.

- Vi vil ikke have, at regeringen skærer i vores fantastiske gymnasieuddannelse, siger elevrådsformand Anders Jensen til TV SYD.

Sidste år måtte Rosborg Gymnasium sige farvel til flere lærere, og det kan mærkes.

Der er færre lærere til at klare de samme opgaver. Anders Jensen, elevrådsformand Rosborg Gymnasium

- Der er færre lærere til at klare de samme opgaver. Det giver mindre tid til de svage og de dygtigste elever end tidligere. Med demonstratrationen håber vi på, at regeringen endnu en gang kan få øjnene op for, at vi faktisk ikke vil finde os i det her. At vi godt vil have vores uddannelse, som den altid har været, og at det slet ikke giver mening at spare her, siger han.

Demonstrationen sluttede kl. 10.00, hvor elever og lærere kunne gå til undervisning igen. Rosborg Gymnasium & HF er Danmarks tredjestørste gymnasium med i alt 1.410 elever.

Rektor Hanne Hautop sendte sine lærere over til naboen, Sundhedshuset, for at drikke kaffe, mens demonstrationen stod på. Hun udtrykte forståelse for elevernes demonstration.

- Jeg støtter formålet fuldt ud, og jeg synes, uddannelse er vores allervigtigste ressource. Så det er et helt forkert sted at spare, siger hun til TV SYD.