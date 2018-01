Horsens har succes: Unge vælger en håndværkeruddannelse

Alt for få unge vælger en erhversuddannelse, men det har de fundet en løsning på i Horsens.

Der mangler faglærte håndværkere i Danmark, og det har gennem en del år været svært at få nok unge til at vælge den uddannelsesvej. Mange har hellere ville tage en gymnasial uddannelse.

Vi startede for nogle år siden og har haft mulighed for at træde en sti i forhold til at få skabt det gode samarbejde med erhvervsuddannelserne og få lavet et godt brobygningskoncept, synes vi selv. Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder, Step10 Learnmark, Horsens

Løsningen på problemet er - ganske naturligt - at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Og det har de succces med i Horsens.

På landsplan søger 24 procent af de unge, der har gået i 10. klasse ind på en erhvervsuddannelse. Helt anderledes ser tallene ud i Horsens.

I løbet af fem år er det lykkedes af få næsten halvdelen af unge, der går ud af 10. klasse til at søge ind på en erhvervsuddannelse.

Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder på Learnmark Horsens, er stolt af, de har fået skabt et brobygningsprojekt, der får flere unge til at vælge en erhversuddannelse. Foto: Bárður Michaelsen

Hemmeligheden er en kombination af, at 10. klasserne for det første er placeret sammen med Learnmark Horsens, som huser erhversuddannelserne. Og så får eleverne lov til gå på en erhvevsuddannelse i op til 30 skoledage i deres 10.klasseår:

- Vi startede for nogle år siden og har haft mulighed for at træde en sti i forhold til at få skabt det gode samarbejde med erhvervsuddannelserne og få lavet et godt brobygningskoncept, synes vi selv, fortæller Tine Bay Rasmussen, uddannelsesleder, Step10 Learnmark, Horsens.

I skoleåret 2012/2013 søgte 33,7 procent af de unge ind på en erhversuddannelse i Horsens. I 2016/2017 var det hele 47,09 procent, som ønskede at prøve kræfter med erhvervsuddannelse.

Andel af unge der søger uddannelse i Horsens 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 EUD 33,7 35,5 44,5 50,4 47,09 Erhvervsgymn. 19,3 21,8 23,2 21,8 20,88 STX/HF 36,6 30,5 27,4 22,7 24,27 Andet 10,4 13,2 4,8 4,9 7,77 I alt 100 101 99,9 99,8 100,01

