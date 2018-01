Hoteldirektør udnævnt til Årets Koldingborger

Peder Juelsgaard Madsen, der er direktør på Hotel Koldingfjord, er fredag kåret til Årets Koldingborger 2017.

- Årets Koldingborger har i hele sit virke sat Kolding positivt på landkortet. Derudover har han bidraget til at gøre Kolding kendt nationalt og internationalt.

Sådan sagde borgmester Jørn Pedersen (V) under præsentationen af Årets Koldingborger 2017, og fortsatte:

- Du kåres for dit store engagement lokalt, og fordi du, sammen med dit team, er med til at profilere Kolding på fornemste vis.

Udover sit virke som direktør på Hotel Koldingfjord er Peder Juelsgaard Madsen formand for Kolding HF & VUC, bestyrelsesmedlem i TV SYD og medlem af fondsbestyrelsen i Kolding Lufthavn. Han er tidligere formand for Kolding Turistforening og dermed bestyrelsesmedlem i Business Kolding. Endelig har han været et meget aktivt Rotary-medlem.

- Det er godt nok sjældent, at jeg mister mælet. Men tusind tak.

- Det er en fantastisk by at være i, lege i og udvikle i - og det skal vi gøre mere i de kommende år. Det glæder jeg mig helt vildt til, sagde Peder Juelsgaard Madsen i sin takketale.

Hoteldirektøren er meget glad for udnævnelsen. Prisen gives til en person, der har Kolding-DNA i årerne, der er stolt af byen og som er med til at profilere den uden for kommunegrænsen.

- Det føles fuldstændig fantastisk. Det er overvældende - jeg er lidt rystet og samtidig meget beæret og ydmyg over, at der er peget på mig. Jeg havde ikke forestillet mig det på nogen måde – og det er ikke rigtig gået op for mig endnu, sagde Peder Juelsgaard Madsen efterfølgende til TV SYD.

Peder Juelsgaard Madsen, der er tilflytter til Kolding Kommune, er uddannet på Ringkøbing Handelsskole, herefter ansat i Landbobanken, hvorfra han som 25-årig skiftede til Hotel Fjordgården.

Sidste år vandt Just Eat-millionæren Jesper Buch prisen som Årets Koldingborger 2016.

