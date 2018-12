Benny og Brian Lillelund fra Brørup er brødre. Og lige præcist lige tossede med jul og julepynt og hele molevitten.

Benny og Brian Lillelund er vilde med jul. De har indrettet deres hjem til et museum for julen og har samlet rigtigt mange genstande. Historien melder intet om, hvad de får resten af året til at gå med. Men deres juleinteresse har nu ført til, at der er lavet en dokumentarfilm om de to nisser. Tag med på en minirundvisning herunder.