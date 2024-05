De blev kaldt for sølvpapirshatte, men i dag er 'prepping' en ny normal

Men selv når vi ser på mænd, kvinder og behovet for kontrol, så er der på trods af det også bare nogle, der hurtigere forudser kriser og har overskuddet til at forberede sig.

Og det handler om dét, som Ziggie Mai Vesterlund kalder for 'mental båndbredde'.

- For hvis man eksempelvis er en studerende eller enlig forældre, der først og fremmest bekymrer sig om, hvordan der kommer aftensmad på bordet i morgen, så er det klart, at der ikke er ret mange mentale ressourcer til at tænke på, hvad man gør, hvis der kommer krig to år ud i fremtiden.

Modstand kan også være positivt

Der er problemer i verden omkring os i dag, og det skal man også have for øje, mener Ziggie Mai Vesterlund - men det har generelt ikke været en fest at være menneske hele vejen igennem historien.

- Vi bliver nødt til at kunne klare modgang, for ellers så har vi simpelthen ikke kunne overleve så længe på planeten. Modstand er som udgangspunkt ikke noget, nogen tager skade af. Tværtimod så gør det faktisk os robuste at se, at vi godt kan klare modgang. Altså, det at kende sig selv på godt og ondt.

Og når det kommer til prepping, så er det og har været en overlevelsesmekanisme, vi mennesker har tyet til. Om det så var hundredevis af år siden, da der skulle samles forråd til vinteren, toiletpapir under Coronakrisen eller dåsemad og solceller i tiden med usikkerhed fra krigen i Ukraine.