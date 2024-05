Efter gymnasiefest: Victoria kørt akut til Skejby med store øjensmerter

Til sidst gjorde øjnene så ondt, at hun slet ikke kunne holde dem åbne. Hun stod op flere gange og skyllede øjnene, men som natten gik, blev de kun mere røde og hævede og løb i vand.

- Det var så slemt, at jeg blev rigtig bange for at miste synet. Jeg prøvede at google symptomer, men jeg kunne ikke se noget. Mine forældre var ikke hjemme og tog ikke telefonen, så jeg ringede til en vagtlæge der sagde, at jeg skulle til Aarhus Universitetshospital med det samme, siger 18-årige Victoria Sønderby Löwenstein.