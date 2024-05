Hans arbejde minder ham konstant om det, han så brændende selv ønsker sig

- Har du spurgt mig, hvordan jeg har det?

Det er ikke kun fra verdenen uden for hjemmets fire vægge, at han har savnet en forståelse for smerterne ved ikke at kunne få børn.

- Stine var meget ked af det en dag, og jeg sagde, at jeg godt kunne forstå hende. Men så spurgte jeg: "Har du spurgt, hvordan jeg har det?". Det indrømmede hun, at hun ikke havde, og det blev hun ked af, for hun havde nok ikke tænkt på, at det også påvirker mig på samme måde.

I det hele taget fornemmer han, at der er en berøringsangst med emnet - måske fordi folk ikke vil gøre situationen værre ved at spørge ind til det.

Men det ændrer ikke på noget, så de har ikke noget imod at tale om det.

- Jeg har hele tiden sagt til Stine, at jeg ikke kan se mit liv kan være 100 procent fuldendt, hvis ikke jeg får børn. Vi er sat på kloden af en grund, og det er at sætte børn i verden. Når man har et brændende ønske om det, og universet ikke tillader det, så er det hårdt.