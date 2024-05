Gymnasiefest gik galt: Elever vågnede med stærke smerter

Horsens Gymnasium og HF holdt fredag aften gymnasiefest med ravetema. Men noget gik galt til festen.

Lørdag har flere elever henvendt sig til rektor Flemming Steen Jensen med beretninger om stærke smerter i deres øjne. Han har bedt leverandøren af lys til festen om en redegørelse.

TV 2 og TV2 Østjylland har været i kontakt med elever, der deltog i festen. Blandt andet en mandlig elev fra skolen tredje årgang.

Han fortæller, at der ikke var noget, der virkede forkert til festen. Men da han gik hjem sammen med sin kæreste kort efter midnat, begyndte hans øjne at gøre ondt.

- Vi går sammen og taler om, at vi har tørre øjne. Vi skulle hele tiden blinke og det gjorde ondt, siger han.

Eleven ønsker at være anonym af hensyn til sin skolegang. Hans identitet er redaktionen bekendt.

Vagtlæge var ikke i tvivl

Da han vågnede lørdag morgen, var smerterne blevet markant værre.

- Der kunne jeg slet ikke holde det ud. Jeg kunne ikke holde ud at have dem åbne, siger han.

Eleven kontaktede lægevagten, hvor han fik en tid senere lørdag. I venteværelset mødte han en anden elev fra skolen, der uopfordret spurgte ham, om han også havde ondt i øjnene.

- Hun kiggede bare på os, og så sagde hun; er det også øjnene?

Det kunne han bekræfte. Samme respons fik han, da det blev hans tur ved vagtlægen.

- Vagtlægen sagde med det samme; Du har været til gymnasiefest, siger han.

Både den kvindelige elev og vagtlægen kunne fortælle, at han langtfra var den første, der havde henvendt sig med smerter i øjnene.

Solbrændt

Den mandlige elev fortæller, at vagtlægen vurderede, at de havde været udsat for uv-stråling. Muligvis på grund af et ødelagt filter på de lamper, der blev brugt til festen.

Foruden øjnene oplevede han, at han var meget solbrændt i ansigtet og på brystkassen.

- Det er som at have ligget på stranden i Grækenland en hel dag uden solcreme, siger han.

TV2 og TV2 Østjylland har været i kontakt med en anden mandlig elev fra tredje årgang, der fortæller samme historie.

Han fik også ondt i øjnene efter festen fredag aften. Han tog videre i byen, og her bemærkede flere hans meget røde øjne.

- Mine øjne er fyldt med vand, jeg kan ikke se noget, og de svier. Det bliver det ved med, indtil jeg går i seng. Og da jeg står op, gør de stadig ondt, og jeg er helt solbrændt, siger han.

Mange med smerter

Han har været i kontakt med en lang række andre elever lørdag, der alle beskriver samme symptomer efter festen.