- Det er en forfærdelig situation, siger ejer bag lysshow til gymnasiefest

Jeg kender nok i alt 30, der har øjenproblemer, tilføjer hun.

- Mange af dem har ifølge Nanna Larsen været forbi Lægevagten ligesom hende selv.

Skaderne opstod under en gymnasiefest fredag aften på Horsens Gymnasium og HF. Festen var en såkaldt rave-fest, hvori der indgik UV-lys.



Bagefter meldte mange af skolens elever om problemer med forbrændinger på hud og problemer med at se.

Derfor er det firma, der stod for lysanlægget - Firedisko i Hammel i Midtjylland - søndag gået i gang med at teste, om der kan have været noget galt med lysanlægget.