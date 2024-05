Sommerhus ved første række er nu ubeboeligt: – Mit livsprojekt er smadret

Muren bliver cirka en meter højere, end den eksisterende mur foran boligen. Dermed er den ulovlig, for Anders Ravn har ikke fået en byggetilladelse. Men det er han ligeglad med.



- Det er ikke mig, der gør noget ulovligt her, for det er fuldt ud lovligt at forsvare sig selv. Det er en kommune, der gør noget ulovligt ved at lade borgerne i stikken. Det er dem, som burde se at få en byggetilladelse i gang til at lave kystsikring og ikke kaste det over på mig, siger han.

Har mistet tilliden

Som TV SYD tidligere har beskrevet, har Haderslev Kommune allerede planer om at bygge et nyt 2,5 meter højt dige med projektet "Vores Kyst".

Kystsikringsprojektet har været på tegnebrættet siden 2019, og ifølge tidsplanen skulle det være klar i 2024.

Formanden for Haderslev Kommunes Teknik- og Klimaudvalget, Carsten Leth Schmidt (S), kan dog ikke sige noget om den endelige tidsplan for projektet før 15. maj, hvor det bliver præsenteret på et dialogforumsmøde.