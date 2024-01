Beredskabet nåede ikke at opsætte watertubes eller sandsække, da varslingen fra DMI kom for sent og var for upræcis. Det skriver DR.

Ifølge Thomas McCulloch, der er chef for drift og anlæg i Haderslev Kommune, skal varslingen derfor evalueres.

- Det er vores intention, at vi fremover fanger sådan nogle situationer meget bedre, så vi i samarbejde med beredskaberne kan sikre borgernes værdier, siger han til mediet.