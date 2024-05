Et ”pinligt” møde med dansk skik blev amerikaners første af mange kulturchok

For hende har det været vigtigt at gøre en indsats for at komme til at føle sig hjemme i Danmark. Derfor var hun ikke i tvivl om, at hun ville forsøge at lære dansk.

- For mig er der to slags dansk sprog, det skriftlige og det talte. Det nemmeste er at læse og skrive det, og jeg forsøger mere og mere at tale dansk. Men at forstå dansk er det sværeste, synes jeg. Folk udtaler de samme ord meget forskelligt, forklarer Coryn.

Danske venner

Da Coryn og hendes mand var ved at flytte ind i det hus, de lejer i Tved, kom naboen forbi, for at invitere de nytilflyttede amerikanere med til studenterfest. Det blev startskuddet på Coryn og Erics første danske venskab.

- Det har haft afgørende betydning for os og vores indtryk af Danmark, at vi har fået gode venskaber med danskere. Hvis vi havde følt os alene og isolerede, havde vi slet ikke haft den samme positive oplevelse af at være her, fortæller Coryn.