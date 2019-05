Kan vi blive enige: Skal man lukke usikre jernbaneoverskæringer?

Sidste år kostede det liv, at en jernbaneoverskæring nord for Varde ikke var sikret.

Det satte gang i debatten om, hvorvidt usikre jernbaneoverskæringer skal lukkes - noget, der ellers var vedtaget ved lov i 2009, men som langt fra var blevet gennemført.

Derfor har TV SYD inviteret to garvede folketingsmedlemmer, socialdemokraten Troels Ravn og Venstres Hans Christian Schmidt, i studiet for at se, om de kan blive enige om, hvad der skal ske med de usikre jernbaneoverskæringer.

De mødte op i samme farve skjorte og samme jakke, og de blev enige i spørgsmålet trods forskellige partifarver.

Kan vi blive enige?

Tre minutter, to politikere, et spørgsmål og ingen tal - det er reglerne, når folketingskandidater i hverdagene krydser klinger i TV SYDs debatprogram Kan vi blive enige?.

Som titlen antyder, handler det dog ikke kun om at debattere. For at være en god folketingspolitiker kræver det, at man kan samarbejde på tværs af partier.

