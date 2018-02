Kold morgen med glatte veje og døde batterier

Saltbilerne kører på højtryk i de tidlige morgentimer mandag, hvor nogle bilister også vil opleve, at deres bils batteri er så fladt, at de ikke kan starte efter flere dages konstant frost.

Efter en weekend med konstante lave temperaturer, så er der frostglatte veje i vente mandag morgen - især skal trafikanterne være opmærksomme på udsatte steder, hvor vand er løbet ind over vejen og er nu frosset til is, som kan overraske på en ellers tilsyneladende tør vej.

Traditionelt så medfører en frostkold weekend, hvor mange biler står stille i et par dage, at bilister bliver ramt af startproblemer som følge af et fladt og vintertræt batteri, når arbejdet atter kalder mandag morgen.