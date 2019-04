Kongeslottet fejrer prinsesse Benedikte med heste og spejdere

​​​​​​​Prinsesse Benedikte fylder 75 år og fejres med hesteshow og særudstilling på Koldinghus. TV SYD sender lørdag udsendelsen "Tillykke Benedikte".

Overalt i de centrale gader i Kolding er der lørdag rig mulighed for at møde en hest eller en spejder. Massevis af heste med enten gardehusarer, akrobater eller sportsfolk på ryggen indtager sammen med en masse spejdere Kolding med det formål at fejre en kongelig. Der kan opleves spejdere på plænen omkring Koldinghus, og i staldgården er der hesteshow.

Det hele er til ære for prinsesse Benedikte, den mellemste af de tre kongelige søstre, der mandag fylder 75 år. Hun er samtidig protektor for Museet på Koldinghus, der åbner en særudstilling om prinsessen under titlen “Prinsesse af tiden”.

Prinsessens program i Kolding:

Kl. 09.40-10.40 - Ponytræk og spejderaktiviteter på Slotsbanken.

Kl. 10.00-10.30 - Gardehusarregimentets Hesteskadron rider gennem gågaderne i Kolding. (Se kort over ruten i bunden af artiklen.)

Kl. 11.00-11.10 - Prinsesse Benedikte ankommer, og sangeren Julie Bertelsen synger ”Der er et yndigt Land”

Kl. 11.10-11.35 - Gardehusarregimentets Hesteskadrons Hesteshow

Kl. 11.35-12.30 - Mounted Games (elitesport udøvet på ponyer og små heste). Desuden optræder Rosi Hochegger fra Tyskland med sin hest Scout, Daniel Bachmann Andersen og Cathrine Dufour fra Det Danske Dressurlandshold samt paradressurlandsholdet, kvadrilleridning fra Kolding Rideklub og voltigering.

Kl. 13.00 - Udstillingen “Prinsesse af tiden” åbnes for prinsessen.

Kl. 14.30 - Frokost på slottet for specielt inviterede.

​Da der er begrænset antal ståpladser og kun få siddepladser, opfordres publikum til at komme i god tid ved Koldinghus.

Lørdag kl. 19.30 sender TV SYD udsendelsen "Tillykke Benedikte", hvor man kommer med til prinsessens dag på og ved Koldinghus.

Julie Bertelsen synger

Inden udstillingen indvies for specielt inviterede, udfolder sig et spektakulært hesteshow i slotsgården ved siden af slottet, hvor der den seneste tid er kørt tonsvis af sand ind i gården for at danne et ordentligt underlag for ridebanen. Uden om banen er der stillet tilskuerpladser og et VIP-telt op.

Prinsesse Benedikte ankommer til festligheden kl. 11.00, hvor borgmester Jørn Pedersen (V) og museumsdirektør Janus Møller Jensen byder velkommen. Derefter synger Julie Bertelsen synger den danske nationalmelodi ”Der er et yndigt Land”.

Dagen begynder med, at gardehusarregimentets hesteskadron rider gennem Koldings centrale gader og bagefter prinsessens ankomst indleder et hesteshow i staldgården ved Koldinghus.

Der har altid været heste på slottet, så på den måde folder showet sig ud i autentiske, historiske rammer i staldgården. Janus Møller Jensen, direktør på Koldinghus

Som protektor for blandt andet Dansk Ride Forbund og Dansk Varmblod er hesteshowet en slags hyldest til Benediktes mangeårige funktion som protektor for de to organisationer. Samtidig har hendes datter, prinsesse Nathalie, en fremtrædende position inden for dressursporten i kraft af sit job som landstræner for dressurlandsholdet samt sin andel i den første danske OL-medalje nogensinde i 2008, da hun sammen med blandt andre Andreas Helgstrand, dengang fra Lego-familiens stutteri Blue Hors ved Randbøldal, fik bronze ved OL i Beijing. Hun har dog meldt afbud til arrangementet i Kolding.

Spejdere og heste ligger prinsessens hjerte nært

Prinsesse Benedikte har været protektor siden teenageårene, hvor hun som 19-årig overtog sin mors (dronning Ingrid) arbejde som protektor for Pigespejdernes Fællesråd. I dag er hun protektor for 31 danske og 12 udenlandske organisationer, inklusive Dansk Rideforbund og Det Danske Spejderkorps, som fejrer hende ved Koldinghus.

Hesteshowet tager udgangspunkt i Benediktes protektioner samt Koldinghus’ historie.

- Der har altid været heste på slottet, så på den måde folder showet sig ud i autentiske, historiske rammer i staldgården, fortæller Janus Møller Jensen, direktør på Koldinghus.

Prinsesse Benedikte Født: 29. april 1944 på Amalienborg

29. april 1944 på Amalienborg Ægteskab: Gift med Hans Højhed Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg den 3. februar 1968 i Fredensborg Slotskirke (død 13. marts 2017)

Gift med Hans Højhed Prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg den 3. februar 1968 i Fredensborg Slotskirke (død 13. marts 2017) Forældre: Kong Frederik 9. (død 1972) og Dronning Ingrid, født Prinsesse af Sverige (død 2000)

Kong Frederik 9. (død 1972) og Dronning Ingrid, født Prinsesse af Sverige (død 2000) Søskende: Storesøster dronning Margrethe (fire år ældre) og lillesøster prinsesse Anne-Marie (to år yngre).

Gustav, født 12. januar 1969. Alexandra, født 20. november 1970. Nathalie, født 2. maj 1975.

- Udover en spektakulær markering af åbningen af udstillingen, er hesteshowet Koldinghus’ gave til prinsessen og viser samtidig den synlige sammenhæng mellem staldgården og slottet, tilføjer Koldinghus-direktøren.

Brudekjole og smykker

Udstillingen på Koldinghus fortæller historien om Benediktes liv i den fire-etager store ruinsal, hvor hver etage behandler et centralt emne i hendes tilværelse. Gennem årene har Benedikte været protektor for en lang række nationale og internationale organisationer inden for spejderbevægelsen, ridesporten samt handicap- og sundhedsorganisationer.

- Vi benytter anledningen i vores vigtigste ambassadørs liv som udgangspunkt til at fortælle en større historie. Vi bruger prinsessen som prisme til at fortælle de sidste 75 års danmarkshistorie. Fortælling er både prinsessens, kongehusets og vores allesammens, siger Janus Møller Jensen.

Udstillingen på Koldinghus, som er tilgængelig for offentligheden fra søndag, viser blandt andet prinsessens brudekjole fra 1968, hvor hun blev gift med prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg i Fredensborg Slotskirke. Brudekjolen hænger sammen med gallakjoler, smykker og ordner, som har været båret af Benedikte.

Særudstillingen kan ses frem til 3. november.

Dette er gardehusarernes rute gennem Koldings gader lørdag.