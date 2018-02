Læsevejleder: Vi er nødt til at samarbejde med forældrene

På skolerne får børnene at vide, at de skal huske at læse, når de kommer hjem. Hvis det skal lykkes, så skal skoler og forældre samarbejde i langt højere grad ifølge læsevejleder.

I skolen kan det være nemt for børnene at få læst. Der er ofte sat tid af til det i timerne, men når bogen skal åbnes, når skoledagen er forbi, er det en helt anden sag.

På Grønvangskolen har de undersøgt, om eleverne læser 15 minutter, som de skal, når de kommer hjem. Undersøgelsen viste, de læste antal minutter derhjemme falder i løbet af 5. og 6. klasse– især hos drengene.

Det er skidt, mener læsevejleder Ninna Storbjerg Hansen på Grønvangskolen.

- I dag skal vores elever kunne mere. Vi stiller store krav til, hvad de skal kunne læse, især fordi man ikke rigtigt kan få et arbejde, uden at man kan læse.

Ifølge Ninna Storbjerg Hansen, skal eleverne være gode fra starten for at kunne træne sig op – og her skal forældrene på banen.

- Vi er nødt til at samarbejde med forældrene. Det er rigtig vigtigt, at de er interesseret i, hvad de læser, og hvad de laver.

På skolen er de blevet opmærksomme på, at børn og voksne skal vide hvorfor, børnene skal læse.

- Vi skal være gode til at fortælle forældre og børn, hvorfor det er vigtigt. Vi fortæller ofte, at børnene skal læse hjemme, men vi har nok ikke været så gode til at fortælle hvorfor.

Hun bliver bakket op af Adam Askjær-Hansen, afdelingsleder på Grønvangskolen.

- Vi ved, at hvis de bare læser derhjemme og ikke bruger det til noget, så får de det ikke gjort. Børnene mangler simpelthen et mål eller en mening med at gøre det, siger Adam Askjær-Hansen.

Forældrene kan især hjælpe på børnenes ordforråd. Det er vigtigt, når børn skal lære at læse, fortæller Ninna Storbjerg Hansen. Ordforrådet kan blive større ved at tale, læse, høre lydbøger eller spille nogle spil sammen med børnene.

