April slår 88 år gammel vejrrekord

Det stod klart fredag klokken 15, hvor den hidtidige landsdækkende rekord fra 1936 på 98 millimeter regn blev slået.



Siden da er vandet væltet ned over landet, og rekorden er blevet udbygget minut for minut.

Overalt i landet er der faldet mere regn end normalt i løbet af måneden, men særligt det sønderjyske område har vejrguderne set sig lune på.

Højdespringeren i landsdelen er Haderslev Kommune, hvor der i skrivende stund er faldet 147 millimeter.

Det fortæller TV 2 Vejrets meteorolog Andreas Nyholm.

- Det er lidt et paradoks, at april har været så våd, for april er traditionelt den tørreste måned på året, siger han.

Andreas Nyholm fortæller, at årsagen til det våde vejr skal findes i tilfældigheder og klimaforandringernes påvirkning.

- I år har vi været uheldige med at få en del lavtryk og dage med byger. Det er groft sagt en tilfældighed, men eftersom en sky i dag kan indeholde cirka syv procent mere regn pr. grad temperaturen stiger sammenlignet med for 100 år siden, så er der grobund for, at der hurtigt kan falde meget regn.

Den 1. og 2. april bidrog gevaldigt til den nye vejrrekord, hvor vandet væltede ned. I Haderslev Kommune faldt der alene knap 40 millimeter vand på to døgn.

De resterende fire april-dage byder dog på mere tørt vejr, end vi har oplevet i løbet af måneden. Hvis det kommer til at regne bliver der blot tale om få millimeter, lyder det fra meteorologen.