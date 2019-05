Topduel i Aabenraa: Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen krydser klinger

Der er blevet længere mellem skoler, rådhuse, sygehuse og politistationer i Sydjylland. På et valgmøde i Aabenraa lovede både Løkke og Frederiksen at handle.

Balancen er tippet mellem land og by. Det fastslog både Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S), da de onsdag duellerede i forsamlingshuset Folkehjem i Aabenraa.

Statsministeren mener dog, at vi er på vej i den rigtige retning.

- Der er ikke balance, men vi har gjort en del for at genskabe den. Vi lavede en landbrugspakke, og vi havde et ret vidtgående forslag om at liberalisere planloven, så kommunen fik flere muskler. Det er også derfor, vi har lavet bedre fradrag for folk, som pendler ind til de store byer, og det er derfor, vi har udflyttet statslige arbejdspladser, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Længere til mange ting

Mette Frederiksen mener også, at balancen er tippet, og hun skyder i høj grad skylden på centraliseringen.

Sygehuse er lukket ned, der er længere til rådhuset og færre skoler Mette Frederiksen, Socialdemokratiets formand

- Her i landsdelen er der blevet længere til mange ting. Sygehuse er lukket ned, der er længere til rådhuset og færre skoler, og der er ikke de uddannelsesinstitutioner, der var engang. Den meget voldsomme centraliseringsbølge, som også har ført gode ting med sig, har tippet balancen. Man skal kunne bo og leve i alle dele af Danmark på en god måde. Men jo mere, man kommer rundt i landet, jo mere oplever man problemerne med centralisering, sagde Mette Frederiksen.

Løkke forsvarer sin store reform

Lars Løkke Rasmussen var i høj grad arkitekten bag kommunalreformen, hvor vi fik langt færre kommuner end før. Det er Avisen Danmark, der onsdag eftermiddag var vært ved duellen, og ordstyreren, politisk redaktør Thomas Funding, greb bolden fra de to statsministerkandidater.

- Lars Løkke, når man ser tilbage på de seneste 18 år, hvor I i de 14 år har haft regeringsmagten, så er der lukket 20 procent af sygehusene, 40 procent af politistationerne, 30 procent færre domstole og 300 færre folkeskoler, sagde Funding til statsministeren.

Jeg står 100 procent på mål for kommunal-reformen, for ellers kunne kommunerne ikke levere ordentlig velfærd Lars Løkke Rasmussen (V), statsminister

- Det er helt rigtigt, og jeg står bag kommunalreformen, som nu lægges for had. S støttede ideen om at lave 98 kommuner. Jeg står 100 procent på mål for reformen, for ellers kunne kommunerne ikke levere ordentlig velfærd. Det har også skabt bedre sygehuse. Men det giver udfordringer, og derfor er det fortvivlende, at Socialdemokratiet vil forringe vilkårene for de 70 private skoler i Sønderjylland, sagde Lars Løkke Rasmussen.

S: Flere skal uddannes i små byer

Venstres formand nævnte, at regeringen står bag flere sundhedshuse og uddannelsesstationer og i provinsen, flere kommer ind på sygeplejeskoler i Sydjylland, og der er givet ekstra tilskud til gymnasier i de tyndt befolkede områder. Men den socialdemokratiske formand var fortsat kritisk.

- Danmark er blevet voldsomt mere centraliseret, og vi bør gå den modsatte vej. For eksempel tror jeg, at mange gerne vil have uddannelse af pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker i deres lokalsamfund. I dag ligger cirka halvdelen af disse uddannelsespladser i de store byer. Derfor kan vi sætte os et mål om at flytte 10 procent af de uddannelser ud til resten af landet, sagde Mette Frederiksen.

Løkke svarede, at han vil gerne være med til at kigge på det, men at forslaget skal være mere konkret.