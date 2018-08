Mange virksomheder mangler arbejdskraft

Ifølge Dansk Industri går virksomheder glip af opgaver, når de ikke får stillinger besat.

Opsvinget har en bagside, siger en ny undersøgelse fra Dansk Industri. Her svarer 38 procent af de adspurgte virksomheder, at de har slået job op uden at få kvalificerede ansøgere.

I nogle tilfælde må virksomheder derfor sige nej til ordrer. Det gælder ikke mindst i Horsens Kommune, hvor 23,7 procent er gået glip af opgaver, fordi de ikke fandt den nødvendige arbejdskraft.

Skal sælge Horsens bedre

Horsens er den kommune i landet, hvor problemet er størst, kun overgået af Lyngby-Taarbæk Kommune. Flere borgere pendler ud af Horsens end ind i Horsens, forklarer formanden for Dansk Industri, Carsten Wengel, til Horsens Folkeblad.

- Vi er før lykkedes med at brande os som kulturkommune og bosætningskommune og har fået et godt renomme på de områder. Nu mangler det tredje ben, at Horsens er et godt sted at arbejde, siger Carsten Wengel til avisen.

Mangler især faglærte

På landsplan svarer 1o procent af de 7.600 adspurgte virksomheder, at de mister ordrer, fordi de ikke kan finde de nødvendige medarbejdere.

Det er især vanskeligt for virksomhederne at finde faglærte medarbejdere. Over halvdelen af de virksomheder, der rekrutterede forgæves, manglede faglærte medarbejdere, mens lidt over 30 pct. manglede højtuddannede.

Mellem hver fjerde og hver femte virksomhed manglede henholdsvis ufaglærte og lærlinge/elever.