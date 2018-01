Masser af urørt skov er på vej

13.300 hektar skov skal i fremtiden passes af naturen alene. Otte af de nye naturskove ligger i Syd- og Sønderjylland.

I alt skal 45 statsskove på i alt 13.300 hektar i fremtiden være naturskov. Otte af skovene ligger i Syd- og Sønderjylland. Det offentliggør Naturstyrelsen i dag. (Se en liste og kort i bunden af artiklen).

Det betyder, at skovene i langt mindre grad skal bruges til produktion af træ, og at de stort set skal passe sig selv. Nogle af skovene får helt fred for menneskelig indblanding, i andre vil kun udvalgte træer blive fældet for at skabe lys og luft til mere mangfoldighed.

Offentligheden vil stadig have adgang til skovene, men de vil i løbet af mange år ændre karakter, selvom de fleste af os nulevende næppe kommer til at opleve det.

Her er de nye naturskove i Syd- og Sønderjylland. Foto: Naturstyrelsen

Udlægning af de mange hektar naturskov er en del af Naturpakken fra 2016, der er en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti.