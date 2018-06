Minister vil svække grænsehandlen

Brian Mikkelsen er åben for at sænke afgifter på sukkervarer, som mange danskere køber i Tyskland.

Dansk Erhverv håber at få sat afgifterne på slik og chokolade ned med 25 procent. Det skal få danskerne til at købe varerne i Danmark i stedet for i de tyske grænsebutikker.

Vi har et problem med høje afgifter, som fører til grænsehandel. Brian Mikkelsen (K), erhvervsminister

Og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) tog positivt mod opfordringen, da han mandag besøgte købmandsbutikken Meny i Christiansfeld.

- Vi har et problem med høje afgifter, som fører til grænsehandel. Derfor synes jeg, vi skal fortsætte ad den vej, vi er gået i gang med. Vi har blandt andet fjernet emballageafgiften og nøddeafgiften, og vi bør også lempe afgifterne yderligere på slik, chokolade og øl, siger Brian Mikkelsen til TV SYD.

Grænsehandel er faldet

Også skatteminister Karsten Lauritzen har for nylig talt for en sænkelse af afgifterne.

De to ministres udtalelser kommer på et tidspunkt, hvor grænsehandlen i forvejen er faldet. Skatteministeriets årlige rapport om grænsehandel viser, at danskerne grænsehandlede for en halv milliard kroner mindre i 2017 end i året før.