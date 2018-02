Nye kunder får Kreditbankens overskud til at vokse

Tilgang af mange nye kunder har givet pæn vækst i indlån og udlån i Kreditbanken, der har hjemsted i Aabenraa. Den kan bl.a. derfor præsentere et 2017-overskud på 75,6 millioner kroner.

Overskuddet er lidt højere end bankens seneste forventninger.

- I 2017 har vi oplevet en markant søgning mod Kreditbanken. Helt konkret har vi derfor kunnet sige goddag til 2.310 nye kunder eller i gennemsnit 10 nye kunder pr. åbningsdag, siger Kreditbankens direktør Lars Frank Jensen i en pressemeddelelse om regnskabet.

Resultatet på 75,6 millioner kroner giver Kreditbanken mulighed for at egenkapitalen og dermed stpå bedre rustet til fortsat vækst og en fremtid, hvor reguleringer og nye kapitalkrav fordrer, at pengeinstitutterne bliver stærkere.

