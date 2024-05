Her er det, der gør os til farlige bilister

Og noget tyder på, at kampagnen hidtil har virket.



En undersøgelse fra Epinion har vist, at flere end seks ud af ti bilister, der har set plakaterne, svarer, at de skærper deres opmærksomhed på trafikken efter at have kørt forbi plakaterne.



- Det kræver ens fulde opmærksomhed at køre på vejene, hvor få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser andre. Den slags ulykker ser vi desværre alt for ofte, siger Lisbeth Sahl Bauditz, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.