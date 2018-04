Nyt håb for dansk kræftbehandling i Flensborg

Spørgsmålet ventes at komme op igen i Region Syddanmark.

Der tændes nyt håb i drømmen om at sønderjyske kræftpatienter igen kan behandles syd for grænsen. Derved vil de igen kunne slippe for den lange rejse til behandling i Vejle og på Odense Universitetshospital. I stedet kan de nøje med at smutte over grænsen til Franziskus-Hospitalet i Flensborg.

Venstremanden Preben Jensen, der er valgt til Region Syddanmark, siger til Flensborg Avis, at han regner med, at debatten om et dansk-tysk samarbejde på sundhedsområdet igen kommer til debat i regionsrådet efter sommerferien.

- Under valgkampen til kommunalvalget sidste år tilkendegav flere partier, at de muligvis havde fortrudt deres beslutning om at stoppe samarbejdet mellem danske og tyske sygehuse, siger Preben Jensen og fortsætter:

Vi har i Venstre altid været fortalere for dette samarbejde, og måske er der også nye signaler på vej fra de konservative og fra nogle socialdemokrater. Preben Jensen, Venstre, Region Syddanmark

- Vi har i Venstre altid været fortalere for dette samarbejde, og måske er der også nye signaler på vej fra de konservative og fra nogle socialdemokrater, siger han til avisen.

I 2016 stoppede Region Syddanmark samarbejdet med hospitalet i Flensborg for at spare 1,1 million kroner. Samtlige partier stemte for med undtagelse af Enhedslisten, Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

I 2017 sagde regionsrådsformand Stephanie Lose til JydskeVestkysten, at samarbejdet blev stoppet som led i en spareplan, men:

- Det var ikke vores livret at stoppe kræftbehandlingen syd for grænsen, for den kom de sønderjyske patienter til gode, og vi var glade for samarbejdet, sagde regionsrådsformanden.

Tysk interesse for dansk behandling

Det var et centralt argument dengang, at tyskerne ikke sendte patienter til behandling i Danmark, men nu siger direktør Klaus Dietmaring fra Franziskus-Hospitalet til Flensborg Avis, at der måske er tysk interesse for dansk partikelterapi, som tilbydes til kræftpatienter i Århus.

- Vi er i hvert fald parate til at forhandle om et nyt dansk-tysk sygehussamarbejde, siger Klaus Ditmaring.

En af knasterne i samarbejdet er den forskellige finansiering, der er af behandlingen i Danmark og i Tyskland.

- De tyske sygekasser betaler kun for engangsundersøgelser i Danmark, men ikke for langvare behandlingsforløb, siger Preben Jensen til Flensborg Avis.

300 sønderjyske kræftpatienter nåede at få deres strålebehandling i Flensborg, før aftalen blev ophævet den første januar 2017.