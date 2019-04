Ove elsker Citroën: Har 30 biler i sin samling

Ove Iversen kan bare ikke få nok af bilmærket Citroën. Så nu har han en stor samling på ejendommen i Hejnsvig, som han viser frem i forbindelse med 100-året for Citroën. Og selvom konen da også betyder en del, så er bilerne hans et og alt.

’Når livet giver dig citroner, så lav limonade.’

Sådan lyder en klassisk vending - men hvad så når livet giver dig Citroëner? Jamen, så køb flere!

De har altid været foran i teknik og køreegenskab, og det bliver jeg altså noget varm på Ove Iversen

Det er sådan cirka, hvordan man kan beskrive Ove Iversens livsmotto. For mens nogle elsker en god fodboldkamp, et stort stykke kage, strikketøj eller en god middagslur, så vil Ove Iversens bare have én ting: Alt, hvad der har med bilmærket Citroën at gøre.

Faktisk vil han have det så meget, at hjertet lige hopper en ekstra gang, når han tænker på Citroën eller snakker om det. For det franske bilmærke får følelser frem i pensionisten fra Hejnsvig. Det er fransk, forførende og fantastisk.

- De har altid været foran i teknik og køreegenskaber, og det bliver jeg altså noget varm på, siger Ove Iversen til TV SYD.

Bilmærket Citroën: Citroën er et fransk bilmærke og en del af PSA Peugeot Citroën-koncernen. Virksomheden har hovedsæde i Saint-Ouen i Seine-Saint-Denis i Frankrig. Citroën blev grundlagt som en bilfabrik i 1919 af André Citroën. André Citroën var nyskabende på mange områder. De skråtstillede tandhjul i gearkassen blev til et firmalogo – forhjulstræk i 1934 var ligeledes meget nyt og vovet. Kilde: Wikipedia Se mere

Derfor kan han naturligvis ikke nøjes med en, to eller tre franske køretøjer. Der skal lidt mere til. For den franske forelskelse har ført til, at Ove Iversen i øjeblikket har mere end 30 Citroën-biler, der spænder helt tilbage til 1929 og frem til 1990. Omkring halvdelen af samlingen er biler med over 35 år på bagen.

Og det er svært at sige nej til sit livs kærlighed, så pengene er også blevet brugt flittigt over årene. Ove Iversen har brugt hele sin pensionsopsparing på bilerne, men ifølge ham selv bliver de aldrig mindre værd.

- Den dag, jeg ikke er her mere, kan de sælges for en formue. Jeg har en bil, der alene er vurderet til 1,5 million kroner, siger Ove Iversen.

Citroen Traction Avant B11 Sport 1956’er, som købte som 18-årig, men købte igen for 16 år siden. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

100 år med Citroën skal da fejres

Citroën blev grundlagt tilbage i 1919 af André Citroën, så i år har mærket 100 års-jubilæum. Og hvis man gik og troede, at Ove Iversen bare ville lade det passere, så tager man så grueligt fejl.

- Da det altid har været en af de fineste og mest velkørende biler, så synes jeg, at det skulle fejres, siger Ove Iversen.

Derfor fik han en ide om at vise sin samling frem og invitere andre Citroën-fans hjem til sig.

- Jeg har et klublokale, hvor vi er nogle stykker, der mødes den sidste mandag i måneden, og så tænkte jeg, at jeg også kunne samle Citroën-folk til sådan et arrangement.

Til juni kører jeg til Paris til den store internationale 100-års jubilæumsfest i min gule Citroën HY. Ove Iversen

Han har lejet en mark ved siden af sin gårdsplads med plads til flere hundrede biler. Og så har han ellers inviteret interesserede til at kigge forbi til hans helt eget Citroën-show for fejre jubilæet for bilmærket.

- Vi har haft nogle gode dage, og til juni kører jeg til Paris til den store internationale 100-års jubilæumsfest i min gule Citroën HY. Den har bragt mig rundt i Europa flere gange. Det er en velkørende bil. Den er ikke så hurtig, men jeg kan køre i den bil i timer i træk uden at blive træt af den.

Den gule Citroën HY. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD

Blev forelsket som 18-årig

Ove Iversen havde knap nok fået sit kørekort, inden han første gang blev forført og fristet af det franske bilmærke til at købe sin første Citroën. Som 18-årig blev han den lykkelige ejer af en Citroën Traction Avant B11 Sport 1956’er.

Den gik desværre i stykker – og dengang var Ove Iversen ikke ligeså rap til reparationer, som han er i dag. Men den bil blev startskuddet til et liv fyldt med massevis af biler – og gerne med Citroën-logoet i fronten.

Men som sagt: Gammel kærlighed ruster aldrig. Så den første forelskelse er i dag også at finde i samlingen.

- For 16 år siden, der købte jeg igen Citroen Traction Avant B11 Sport 1956’er. Det er ikke den samme bil, men den kører ligeså godt, siger Ove Iversen.

Konen er dejlig – men bilerne et og alt

-Det er jo bare bilen. Det er jo en lidenskab.

Så kontant kan det siges, når man spørger Ove Iversen, hvorfor netop Citroën er kommet til at fylde så meget i hans liv.

Bilerne er mit et og alt. Ove Iversen

- Jeg kan ikke finde noget, der er mere velkørende – medmindre jeg skal give flere millioner for det.

Sidste jul lå der også en stor pakke under juletræet til Ove Iversen. Så stor, at den faktisk ikke kunne være der. Og det var heller ikke rigtig nogen overraskelse. Det var nemlig en julegave, som han havde købt til sig selv.

Og gæt hvad.

Det var selvfølgelig en Citröen. Denne gang en SM med en V6 Maserati-motor med 180 heste.

Ove Iversen smiler, når han kigger på sine biler. Han har faktisk lidt svært ved at få øjnene væk fra dem. Men hvad så med konen, tænker I nok? Hun er god nok, siger Ove Iversen – også selvom hun ikke er fransk.

- Min kone vil nok ikke synes om det, hvis jeg siger, at jeg bedre kan lide bilerne end hende, men jeg har sagt til min kone: Jeg forlader dig ikke. Jeg bliver ved dig. Vi har været gift i 23,5 halvt år, og jeg har lejet musik til vores sølvbryllup. Men bilerne er mit et og alt. Så må hun jo se, hvad der bliver til overs til hende, siger Ove Iversen.

SM-modellen som var en julegave til Ove fra ham selv. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD