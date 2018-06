21-årig Superliga-spiller stopper karrieren øjeblikkeligt: - Uvirkeligt

Den unge Sønderjyske-back Mikkel Hedegaard tør ikke længere spille fodbold. Efter fire hjernerystelser indstiller han karrieren øjeblikkeligt.

Mens resten af Sønderjyske-mandskabet i denne uge indleder optakten til den nye sæson, har Mikkel Hedegaard besluttet at indstille karrieren blot 21 år gammel.

Hele fire hjernerystelser som seniorspiller har sat sine spor. Hedegaard har blandt andet døjet med meget hovedpine, ligesom han har svært ved at læse lange tekster på en skærm og huske navne. For 10 dage siden fortalte han derfor til TV 2 SPORT, at han overvejede et karrierestop, og nu har han gjort alvor af det.

- Det er meget uvirkeligt. Jeg forstår ikke rigtig, at jeg ikke skal spille fodbold mere. Det er en rigtig tung følelse. Det er svært at erkende, men jeg er også glad for, at jeg stadig kan fungere nogenlunde. Det gør mig samtidig lettet, at jeg ikke er kommet helt derud, hvor jeg slet ikke dur til noget, siger Mikkel Hedegaard til TV 2 SPORT.

Stort chok for få måneder siden

I april fik backen sig for alvor et chok under en træning, da han var udlejet til FC Fredericia. Pludselig fik han det dårligt og måtte lægge sig ned, mens det hele kørte rundt i hovedet på ham. Derefter blev han hentet af en ambulance og kørt til Kolding Sygehus.

Beskeden var, at det var hans hjernes måde at sige fra på. At han virkelig skulle tænke sig om efter alt for mange hjernerystelser. Siden den dag i april har højrebacken holdt sig i ro, og nu skal den professionelle fodbold begraves for altid.

- Jeg får svært ved at se Sønderjyske spille, fordi jeg selvfølgelig kommer til at tænke: "Det burde være mig, der var på banen." Men samtidig er det også mine kammerater, så jeg håber, jeg kan klare at se dem spille fremover, siger den unge back.

Planen var ellers, at Mikkel Hedegaard i denne uge skulle forsøge at starte stille og roligt op igen sammen med Sønderjyske. Men allerede i forrige uge gav han udtryk for, at han var begyndt at tænke over tingene, og at han var i dialog med sportschef Hans Jørgen Haysen omkring situationen.

- Nu skal jeg i gang med at finde ud af, hvad jeg nu vil med mit liv. Måske bliver jeg i Sønderjyske i en eller anden rolle omkring fodbolden, men jeg ved det ikke endnu. Jeg kan fornemme, at SønderjyskE gerne vil have, jeg bliver i en eller anden rolle.

Han havde oprindeligt kontrakt med Sønderjyske frem til 2020, og nu skal parterne formentlig finde ud af, hvad der så skal ske.