Politiet gør klar til evakuering og opfordrer folk til at holde sig væk

Branden udvikler sig i Frederikshåb Plantage. Derfor er politiet lige nu ved at samle beredskabet, hvis der bliver brug for at evakuere folk i området.

Flere veje i området er nu afspærret, og politiet opfordrer til, at folk holder sig væk.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi oplyser til TV SYD, at de lige nu er ved at samle mandskab, hvis branden på heden i Frederikshåb Plantage breder sig yderligere.

- Det er jo knastørt der ude, så vi er ved at samle beredskabet, så vi er klar, hvis der bliver brug for yderligere hjælp til både eventuel evakuering og trafikregulering, siger vagtchef Jørn Lindhardt.

Lige nu er branden ude af kontrol, og brandfolk fra både Vejle, Billund, Vejen, Egtved, Fredericia og Give er samlet for at forsøge at slukke branden.

I følge politiet så brænder cirka 8 kvadratkilometer, og branden breder sig mod vest.

Der er også sendt en drone op for at få et overblik over branden.

Brandvæsenet og politiet anmoder på det kraftigste om at folk holder sig væk fra området

En drone er sendt op over plantagen, så brandfolkene kan få overblik over branden på heden. Foto: John Melin

- Det er lettere at samle beredskabet nu, og så afblæse det hele, hvis det ikke bliver nødvendigt, siger Jørn Lindhardt.

