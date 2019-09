17-årig bag rettet: Pressede modkørende ud i grøften

Tre drenge blev lørdag eftermiddag anholdt, da de kørte om kap i to biler. Heriblandt en 17-årig.

Politiet fik omkring kl. 17 en anmeldelse om to biler, der kørte om kap på en landevej ved Løgumkloster. Anmelderen var blevet presset ud i grøften, da to biler kom kørende imod ham i begge vognbaner med høj fart.

Senere så anmelderen de to biler og førerne i Løgumkloster og tilkaldte politiet.

I starten ville ingen af de tre involverede samarbejde med politiet og hidsede sig op overfor betjentene, hvilket resulterede i tre anholdelser for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Herefter vidste det sig, at den ene fører, en 17-årig, to gange før var blevet taget i at køre bil. Da den 17-årige samtidig kunne bevise, at han havde købt bilen, konfiskerede politiet bilen på stedet.

Føreren bliver udover overtrædelse af ordensbekendtgørelsen sigtet for hensynsløs kørsel og kørsel uden kørekort, hvilket ifølge vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi formentlig ender i bødestraf.

Samtidig vil den 17-årig ikke kunne erhverve sig et kørekort foreløbig.

Alle tre involverede er blevet løsladt.