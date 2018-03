Regeringens nye udspil rammer lokale ghettoer

Torsdag præsenterede Regeringen med Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen et udspil med et mål: Ingen ghettoer i 2030.

Områder i Syd- og Sønderjylland der er på ghettolisten Nørager/Søstjernevej m.fl. i Sønderborg

Korskærparken i Fredericia

Munkebo i Kolding

Skovvejen/Skovparken i Kolding

Finlandsparken i Vejle

Sundparken i Horsens

Stengårdsvej i Esbjerg

Flankeret er syv ministerkollegaer præsenterede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) torsdag regeringens ghettoudspil, under overskriften ’Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030’.

- Regeringen vil helt afvikle belastede boligområder, ghettoerne skal væk. Vi vil tage styringen over, hvem der flytter ind. Kvarterer med mange sociale problemer har ikke brug for flere problemer af samme slags, og i særligt belastede områder vil vi straffe kriminalitet ekstra hårdt, sagde statsministeren ved pressemødet.

Et er temaerne i regeringens udspil er "En god start på livet for alle børn og unge", hvilket statsministeren også kom ind på i sin præsentation af planen.

- Vi kan ligeså godt tale lige ud om det. Hvis man vokser op her (i et belastet område red.), så har man som tingene ser ud i dag, alt andet lige, dårligere chancer her i livet, end hvis man voksede op et andet sted, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Blandt andet vil regeringen have at alle børn fra ghettoområder skal i dagsinstitution, der skal gennemføres sprogtest på skoler med mange elever fra områderne, og så skal børnene først kunne rykke fra 0. til 1. klasse, når de er så gode til dansk, at de kan tage læring til sig.

Udspillet har 22 punkter, der er fordelt på fire temaer: