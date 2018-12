Rørt på live-tv: Juletvillinger elsker hinanden, selvom de er forskellige

Onsdag aften var der Danmarkspremiere på TV 2s dokumentarfilm om tvillingerne Benny og Brian Lillelund fra Brørup. TV SYD var med.

De er 34 år. De ligner hinanden. De færdiggør hinandens sætninger. Og så er de sammen 365 dage om året.

Men tvillingerne Benny og Brian Lillelund har også en anden ting til fælles: De elsker julen.

Faktisk er de så tossede med højtiden og det, der følger med af pynt, eventyr og nostalgi, at de lever og ånder for at skabe den perfekte jul. De fejrer jul året rundt – på deres helt egen måde i deres helt eget museum, som også er deres hjem.

Læs også Se videoen: Tvillingerne Benny og Brian har indrettet deres hjem som et julemuseum

- Der er jul overalt, og det er så fantastisk. For mig handler det om at flygte ind i et oplevelsesunivers, hvor vi styrer spillereglerne, og ingen andre kan bestemme, siger Benny Lillelund.

TV SYD besøgte museet på åbningsdagen for to år siden, og nu har også TV 2 fået øje på tvillingerne. Historien om dem og deres julemuseum er nemlig blevet til en dokumentarfilm, som havde Danmarkspremiere onsdag aften.

I en alder af 30 år flyttede Benny og Brian Lillelund fra deres mor og købte en nedslidt gård på 800 kvadratmeter i Brørup, hvor de er i fuld gang med at realisere deres drøm. Foto: Claes Adel, TV SYD

- Han elsker mig - og jeg elsker ham

Og det blev en følelsesladet aften på Kolding Bibliotek for Benny Lillelund, der blev interviewet live under fremvisningen.

Her fortalte han TV SYDs reporter Henrik Skovgaard, at dokumentarfilmen har givet ham et nyt indtryk af broren.

- Vi er enæggede tvillinger, men vi er modsætninger. Jeg pumper derudad, og Brian er jordnær. Men måske er det meget godt i et ægteskabslignende forhold at finde en balance, sagde han.

- Han elsker mig. Og omvendt så elsker jeg også ham rigtig meget. Uanset hvor forskellige vi er.

Se interviewet i videoen øverst i artiklen. I videoen herunder kan du få et lille indblik i tvillingernes liv.

Dokumentaren 'Julebrødrene' om Benny og Brian Lillelund bliver vist onsdag 19. december klokken 20.35 på TV 2.