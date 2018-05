Royale søstre åbner festdag

Kolding by og Koldinghus fejrer 750 års jubilæum med kongeligt besøg lørdag. Dronning Margrethe og hendes to søstre åbner bl.a. en ny udstilling.

Der venter en festdag i Kolding, når byen og Koldinghus i morgen fejrer 750 års jubilæum. Koldinghus åbner bl.a. en ny udstilling og i den anledning kommer de tre søstre Dronning Margrethe, Prinsesse Benedikte og Dronning Anne-Marie på besøg. Søstrene deltager fra kl. 11 i den officielle fejring og står bl.a. for åbningen af udstillingen ”Magtens smykker” på Koldinghus.

- Vi er utroligt beærede over, at Dronningen, museets protektor Prinsesse Benedikte samt Dronning Anne-Marie har givet tilsagn om at deltage ved åbningen. De tre søstres deltagelse vil være med til at understrege de tætte historiske bånd, der er mellem kongehuset og det gamle kongeslot Koldinghus, lyder det fra museumsdirektør på Koldinghus Thomas Thulstrup.

Tale til folket

Åbningen af ”Magtens smykker” foregår for et specielt inviteret publikum, hvor byens borgere ikke har adgang. Til gengæld holder dronningen en tale til folket i Staldgården.

- Det er virkelig fornemt, at Hendes Majestæt Dronningen vil holde en tale under besøget - og også, at det bliver ved arrangementet i Staldgården, hvor alle byens borgere kan møde op, siger Koldings borgmester Jørn Pedersen.

Da der givetvis bliver rift om pladserne inde i Staldgården, vises talen også på storskærm på plænen foran Koldinghus.

Gratis kage og koncert

Ud over talen kommer folkefesten til at omfatte gratis kage samt gratis koncert med populære kunstnere i Staldgården, ligesom butikkerne i city har åbent med gode tilbud.

- Vi har flere arrangementer i løbet af jubilæumsåret, men den officielle fejring bliver lørdag d. 5. maj. Vi er meget beæret over kongehusets interesse for Koldinghus og Kolding, siger Jørn Pedersen.

H.M. Dronningen forlader Kolding med Dannebrog igen kl. 17.00, så det bliver kun et kort ophold i byen.

Festen fortsætter i august

Til august vil jubilæumsåret også blive fejret med lyd- og lysshowet ”Murernes minder”, som skaber en spektakulær og medrivende historiefortælling om Koldinghus historie.

Se mere om arrangementerne i jubilæumsåret på www.kolding750.dk.