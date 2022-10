Specialpsykologer på vagt om aftenen i Region Syddanmark

Det har tidligere kun været muligt for læger. Det skriver Psykiatri i Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

- Specialpsykologerne er en uundværlig del af psykiatrien, så det glæder mig, at de kommer endnu mere i spil. Patienterne har jo også brug for psykologernes kernekompetencer efter normal arbejdstid, og derfor håber jeg, at det vil give et kvalitetsløft, at patienter nu på flere tider af døgnet kan møde en specialpsykolog, siger fungerende formand i Dansk Psykolog Forening. Dea Seidenfaden.