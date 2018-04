Succesprojekt med tusindvis af job risikerer at stoppe

Regionerne hjælper virksomheder til at skabe tusindvis af job, men det skal de ikke længere, hvis det står til et udvalg nedsat af erhvervsministeriet.

22 milliarder kroner. Så meget mere tjente de virksomheder, der fik hjælp af et regionalt vækstforum i mellem 2007 og 2013 i forhold til de virksomheder, der forsøgte at klare sig på egen hånd. Og så skabte de 13.200 flere job. Selvom det lyder som enhver erhvervsordførers store drøm, så er regionernes vækstfora alligevel truede.

Hvis du i dag har brug for at udvikle din virksomhed, er der hjælp at hente hos både staten, kommunerne og regionerne. Men ifølge et udvalg nedsat af erhvervsministeriet er der overlap mellem den opgave, de forskellige instanser løser. Derfor anbefaler de at tage regionerne ud af ligningen, så det fremover kun er kommunerne og staten, der servicerer erhvervslivet. Helt konkret anbefaler udvalget at nedlægge de seks regionale vækstfora og erstatte dem med én erhvervsfremmebestyrelse. Det bekymrer regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

- De anbefalinger handler jo om at centralisere erhvervsfremmeindsatsen, og det bekymrer mig da meget. Man tror, man kan sidde ét sted i landet og vide, hvad virksomhederne har brug for i den anden ende af landet. Jeg er bange for, at vi ikke får vækst i hele Danmark på den måde, siger hun til TV SYD.

Som det ser ud nu, modtager regionerne strukturfondsmidler fra EU for at skabe vækst og udvikling i hele landet. Hvis de penge i stedet skal fordeles af én samlet bestyrelse, frygter Stephanie Lose, det går ud over virksomhederne.

- Vi har set mange eksempler på, at staten ikke kan se det samme potentiale i nogle projekter, som vi kan. Vi er tættere på virksomhederne og er derfor bedre til at hjælpe dem, siger hun.

Hendes partikollega Torsten Schack Pedersen (V), der er Venstres erhvervsordfører, ser til gengæld ikke den store fidus i regionernes erhvervsudvikling. Står det til ham, er det fremover kun kommunerne og staten, der skal servicere erhvervslivet.

- Det handler simpelthen om at få forenklet det her system. Vi bliver nødt til at lytte til de virksomheder, der siger, at der er for meget administration og bøvl med det nuværende system. Jeg er vild med, at vi har en model, hvor virksomhederne kan få den nære rådgivning i kommunerne og samtidig også kan søge hjælp hos staten. Men jeg ser ikke, at der også er et behov for regionerne i den sammenhæng, siger han til TV SYD.

Den holdning har han meddelt regeringen, der nu ser nærmere på Forenklingsudvalgets anbefalinger.