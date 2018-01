Tabt lighther spærrede motorvej

Om det var en pludselig tobakstrang, der lå bag er uvist, da en mandlig bilist onsdag aften tabte sin lighter under kørslen. Da han ville samle lighteren op fra bilens gulv, kørte han galt og havnede i autoværnet på motorvej E20 ved Kolding.

Den tabte lighter og oprydningen efter uheldet, betød, at motorvejen kortvarigt var lukket i vestgående retning tæt på motorvejskryds Kolding.

Manden forklarede, at han mistede herredømmet over sin bil, da han under kørslen tabte en lighter på gulvet i sin bil.

- Det er altid farligt at flytte sin opmærksom fra kørslen - ikke mindst, når man rækker ud efter noget i bunden af bilen eller på bagsædet, siger vagtchef Jesper Duus fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD..

Bilen fik nogle buler og bilisten nogle knubs. Motorvejen var kortvarigt spærret, mens der blev ryddet op.