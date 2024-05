Sygehus forvekslede afdøde: Datter opdagede det i sidste øjeblik

Byttet rundt med en anden mand

Heidi Grandt gjorde bedemanden opmærksom på, at manden i kisten ikke var hendes far.

- Har I klippet ham? Min far havde længere hår. Så kommer min datter og niece hen og siger, at han (manden i kisten, red.) mangler en finger, siger hun.



Det viste sig, at Aabenraa Sygehus havde begået en fejl. I køleboksene på sygehuset var Hans Grandt blevet byttet rundt med en anden mand, der skulle bisættes samme dag.

Da bedemanden blev opmærksom på ombytningen, kørte han straks til krematoriet. Her fik han udleveret den rigtige kiste og kørte tilbage til kapellet, hvorefter familien kunne fortsætte bisættelsen.

Bisat fra en anden kirke

Tidligere på dagen var Hans Grandt allerede blevet bisat fra Egernsund Kirke.

Sognepræsten, der stod for bisættelsen af "den forkerte mand", er meget rystet.

- Det må bare ikke ske. Det er det værste mareridt for enhver præst. Alle skal lige sunde sig efter den her oplevelse. Det har været meget voldsomt for alle parter, og familien er naturligvis også meget berørt af situationen, siger Kirsten Schmidt.

Da Heidi Grandts far ikke var kristen og udtrykkeligt havde frabedt sig en religiøs bisættelse, ærgrer det datteren, at han endte med at blive bisat fra en kirke.

- Han er blevet bisat med jordpåkastelse og det hele, og det har han ikke ønsket. Det er en mærkelig situation at sidde i, siger hun.

Familien begriber ikke, hvordan det kunne ske, og hun har ondt af den familie, der - uden at vide det - bisatte hendes far.

- Vi har tænkt meget på den anden familie. De har bisat en, som de ikke ved, hvem er, siger hun.