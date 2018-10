Prins Joachim: - Jeg er dybt rørt

Foreningen Danmarks veteraner markerede, at de har eksisteret i 50 år. Prins Joachim overrakte medaljer og fik selv en.

Fredag var det 50 år siden FN Soldaterforeningen "De Blå Baretter" blev oprettet i Fredericia. Siden har foreningen skiftet navn til "Danmarks Veteraner", og foreningen og dens arbejde blev fejret fredag med en parade på Ryes Kasserne i den gamle fæstningsby.

Der er i dag 36 veteraner, som var med for starten og af dem fik 17 overrakt en jubilæumsmedalje ved fredagens parade.

Samtidig benytter Danmarks Veteraner lejligheden til at uddele fortjenstmedalje og jubilæumstegn til veteraner fra Cypern, Balkan og flere af de små FN missioner.

Royal medaljeoverrækker og -modtager

Prins Joachim uddelte The Nordic Blue Barets Medal of Honour til 12 veteraner, der har gjort sig særligt fortjent til denne hæder. Og som en overraskelse var der en medalje den anden vej også. Prinsen fik selv en fortjenstmedalje i guld, for igennem 18 år at være trofast protektor for Danmarks Veteraner.

- Jeg er dybt rørt over den tillid, I viser mig, lød det fra en overrasket Prins Joachim, da han modtog medaljen.

Koncert for veteraner

Dagen bliver afsluttet med en koncert af Rock N’Roll bandet ”Guns N Roses – Jam” i Tøjhuset. Her går overskuddet fra koncerten til at støtte Danmarks Veteraner. Efter koncerten bliver dagen afsluttet med et stort fyrværkerishow kl. 23:10.